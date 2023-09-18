جوارديولا متفائل باحتفاظ سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الاثنين إن محاولة فريقه للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستكون أقل صعوبة من سعيه الطويل للفوز بأكبر مسابقة للأندية في القارة.

وحقق سيتي لقبه الأول لدوري الأبطال بعد الفوز 1-صفر على إنتر ميلان في إسطنبول في يونيو حزيران الماضي ليضع حدا لسنوات من خيبة الأمل والفشل رغم الاقتراب من التتويج.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين بعد بسؤاله عن فرص سيتي في الاحتفاظ باللقب قبل استضافة رد ستار بلجراد الصربي في مستهل مشواره بالمجموعة السابعة “ستكون أسهل. الأصعب هو الفوز باللقب لأول مرة. هو (لقب) مذهل بالنسبة لنا لكنه لقب واحد فقط”.

ومع ذلك قال جوارديولا إن على لاعبيه ألا يشعروا بالاسترخاء وأضاف “غدا ستكون الخطوة الأولى. سنحاول الحصول على أول ثلاث نقاط”.

وتابع “من المهم ألا يشعر اللاعبون بالاسترخاء. الفوز بدوري الأبطال أمر مذهل بالنسبة للنادي لكن كم عدد الفرق التي فازت بدوري الأبطال لمرة واحدة؟ فرق كثيرة.

“لم نحقق إنجازا (بالفوز) باللقب لمرة واحدة لكننا فخورون بلا شك”.

وقال جوارديولا إن الثلاثي جاك جريليش وجون ستونز وماتيو كوفاتشيتش الذين غابوا جميعا عن فوز سيتي 3-1 على مضيفه وست هام للإصابة يوم السبت لن يشاركوا غدا الثلاثاء.

وأضاف “أعتقد أنهم يشعرون بتحسن لكن لن (يلعبوا) غدا”.

وأكمل “أتمنى (مشاركتهم) أمام نوتنهجام فورست (يوم السبت في الدوري الإنجليزي) أو المباريات المقبلة لأننا نحتاج لذلك لعدم امتلاكنا تشكيلة كبيرة في اللحظة الحالية.

“انظروا كيف أثبتنا (أنفسنا) دونهم في المباريات الأخيرة. نأمل أن يعودوا قريبا لأننا بحاجة إلى المنافسة”.

وفاز سيتي أيضا بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ليظفر بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي ورغم النجاح فإن كايل ووكر مدافع إنجلترا قال إن دوافع الفريق لم تقل.

وأبلغ الصحفيين “إنها مهمتنا (أن نحافظ على دوافعنا وحماسنا) نحن في ناد كبير لسبب ما.

“هذا (الإحساس) يأتي من الداخل ويجب عليك الاستمرار والتحفيز. يريد المدرب تحقيق المزيد ولا يكتفي بالمركز الثاني وعلينا السير على خطاه.

“ما فعلناه أصبح من الماضي الآن. هذا موسم جديد. لقد وضعنا المدرب أسفل الجبل في الرسم الذي رسمه وعلينا الصعود للقمة مجددا. الصعود مجددا للقمة هو ما يفصل الفرق الكبيرة عن دونها من الفرق الأخرى”.