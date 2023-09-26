جوارديولا يعلن مشاركة فيليبس منذ البداية أمام نيوكاسل

سيشارك كالفن فيليبس للمرة الأولى منذ البداية هذا الموسم عندما يواجه مانشستر سيتي منافسه نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم غدا الأربعاء 27\9\2023 حيث يقوم المدرب بيب جوارديولا بالمداورة في تشكيلته للتغلب على جدول المباريات المزدحم.

وانضم لاعب وسط إنجلترا إلى سيتي العام الماضي لكنه لم يترك أي بصمة وعانى من إصابة في الكتف وانتقده جوارديولا بعد العودة بوزن زائد من كأس العالم.

وشارك اللاعب البالغ عمره 27 عاما من على مقاعد البدلاء في الفوز 2-صفر على نوتنهجام فورست بعد طرد رودري يوم السبت الماضي.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين الثلاثاء “نعم. (فيليبس) سيلعب منذ البداية.

“الشوط الثاني (أمام فورست) كان دفاعيا أكثر قليلا… وقدم ثلاثة أو أربعة خيارات مذهلة ساعدتنا على الفوز”.

ومن المتوقع أيضا مشاركة ماتيو كوفاتشيتش وجاك جريليش.

وغاب كوفاتشيتش عن آخر ثلاث مباريات لسيتي بسبب الإصابة وشارك جريليش قرب النهاية في مباراة السبت بعد عودته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال المدرب “جاك تحسن كثيرا وماتيو أيضا. لا أعلم عدد الدقائق منذ البداية أو الشوط الثاني لكنهم سيلعبون”.

ومع اقتراب سيتي من خوض مباريات كبيرة، بجانب دوري أبطال أوروبا، يستعد جوارديولا لإجراء عدة تغييرات في مباراة كأس الرابطة.

وقال “(مباراة) الغد مهمة لكن (مواجهة) ولفرهامبتون ولايبزيج وأرسنال أكثر أهمية”.