جوفنتوس يسجل خسائر مالية كبيرة

أعلنت شركة “إكسور” القابضة المالكة لجوفنتوس، اليوم الأربعاء، أن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، سجل خسائر بقيمة 81 مليون يورو، خلال النصف الثاني من عامه المالي الذي انتهى في آخر حزيران (يونيو) الماضي، ما يعني أنه أنهى العام بعجز بلغ نحو 110 ملايين يورو.

وكان أنجح أندية كرة القدم الإيطالية قد أعلن في آذار (مارس) الماضي أنه أنهى أول ستة أشهر من العام المالي حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022 بصافي خسائر وصل إلى 29.5 مليون يورو.

وتملك “إكسور”، الشركة القابضة المملوكة لعائلة أنيلي والتي قادت النادي لقرن من الزمان، حوالي 64 بالمئة من الأسهم و78 بالمئة من حقوق التصويت في جوفنتوس.

وكان الموسم الماضي سيئاً بالنسبة لجوفنتوس إذ قررت السلطات خصم عشر نقاط من رصيده بالدوري بسبب مشكلات في الحسابات كما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) منعه من المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الذي يتخذ من تورينو مقراً له نتائج العام المالي الذي انتهى في 30 حزيران (يونيو) في وقت لاحق هذا الشهر. وفي العام المالي 2021-2022، تكبد جوفنتوس خسائر قياسية بلغت نحو 240 مليون يورو.

وتجاوزت خسائر جوفنتوس 600 مليون يورو في خمس سنوات بعد أن حقق أرباحاً صافية لآخر مرة في 2016-2017.

وقال محللون ومصرفيون إن جوفنتوس ربما يكون في حاجة لرأس مال في ظل الخسائر التي سجلها في العام المالي الماضي، إضافة إلى 180 مليون يورو ديون واجبة السداد في حزيران (يونيو) المقبل، لكنهم اعتبروا أن مشكلاته القانونية الحالية قد تصعب من حصوله على بغيته.

وحصل النادي على نحو 700 مليون يورو نقداً من المساهمين على مدار آخر أربع سنوات، جاء ثلثاها تقريباً من “إكسور”.

وقال جون إلكان الرئيس التنفيذي لـ”إكسور” العام الماضي عندما تصدرت المشكلات القانونية للنادي عناوين الصحف إن جوفنتوس ليس بحاجة لرأس مال إضافي.

وقد يواجه جوفنتوس ورئيسه السابق أندريا أنيلي و11 آخرين قضايا بعدما بدأت محكمة محلية تحقيقاً جنائياً ضدهم بسبب مزاعم عن تقديم حسابات مالية خاطئة.

ونفى النادي ارتكاب أي خطأ، وقال إن حساباته المالية تتماشى مع المعايير المماثلة في هذا القطاع.