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جوفنتوس يعتلي الصدارة بفوزه القاتل على مونزا

منذ 35 ثانية
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أنهى جوفنتوس سجل مونزا الخالي من الهزائم على أرضه في الدوري الإيطالي لكرة القدم، هذا الموسم، بفوزه عليه 2-1، الجمعة، ليقفز موقتاً إلى الصدارة على حساب إنتر في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشرة.

وبهذا الفوز، رفع جوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن إنتر الذي يحلّ الأحد ضيفاً على نابولي حامل اللقب.

وبعدما أهدر الصربي دوشان فلاهوفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 11، افتتح الفرنسي أدريان رابيو التسجيل لـ”السيدة العجوز” بعدما تابع برأسه ركلة ركنية في المرمى (12).

وظنّ مونزا أنه نجا من الخسارة عندما أدرك التعادل في الدقيقة 90+1 عبر الأرجنتيني فالنتين كاربوني، لكن فيديريكو غاتي منح جوفنتوس انتصاراً قاتلاً في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن الضائع.

وبالتالي، بقي مونزا في المركز العاشر في ترتيب “سيري أ” مع 18 نقطة.

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