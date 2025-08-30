جوف تتألق بالدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة وموسيتي يتقدم

تخلصت الأمريكية كوكو جوف من التوتر الذي أصابها في مباراتيها الأوليين في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لتتأهل بسهولة إلى الدور الرابع اليوم السبت، بينما تقدم المصنف العاشر في منافسات الرجال لورينسو موسيتي بعد انسحاب مواطنه فلافيو كوبولي بسبب الإصابة.

وارتكبت جوف المصنفة الثالثة أخطاء سهلة وأخطاء مزدوجة على الإرسال في أول مباراتين في فلاشينج ميدوز لكنها استعادت قوتها في المباراة المبكرة على ملعب آرثر آش اليوم السبت وتغلبت 6-3 و6-1 على البولندية مجدالينا فريخ المصنفة 28.

وارتكبت جوف أربعة أخطاء مزودجة فقط أمام فريخ مقابل 18 خطأ مزدوجا في أول مباراتين مجتمعتين.

وقالت جوف “لقد كان أسبوعا عاطفيا.أظهر اليوم أنني أستمتع حقا بوجودي هنا”.

وتلتقي جوف في دور الستة عشر الفائزة باليابانية نعومي أوساكا الفائزة باللقب مرتين والتي تغلبت على الأسترالية داريا كاساتكينا.

انتهت معركة في الدور الثالث بين صديقين إيطاليين بخيبة أمل إذ انسحب كوبولي عندما كان متأخرا 6-3 و6-2 و2-صفر أمام موسيتي بسبب مشاكل في الذراع.

ستعود فينوس وليامز إلى الملعب في وقت لاحق من اليوم السبت لخوض مباراتها في الدور الثاني لمنافسات زوجي السيدات مع شريكتها الكندية ليلى فرنانديز.

وامتلأت مدرجات الملعب بالجماهير التي حضرت منافسات الزوجي المختلط والفردي التي خاضتها وليامز (45 عاما) في البطولة ويمكنها أن تتوقع حضور حشود من مشجعيها في مباراتها ضد الثنائي المؤلف من النرويجية أولريكي إيكيري واليابانية إيري هوزومي.

وتتصدر البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الثانية الجلسة المسائية على ملعب آش، حيث تواجه آنا كالينسكايا المصنفة 29.

وفازت كالينسكايا على شيانتيك على الملاعب الصلبة في دبي في عام 2024 ووصلت إلى نهائي واشنطن في وقت سابق من هذا العام.

ويواصل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث سعيه للفوز بلقبه الأول في البطولات الكبرى عندما يواجه الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم المصنف 25.