جوف تصعد لدور الثمانية في بطولة أوكلاند للتنس

فازت الامريكية كوكو جوف على منافستها الصاعدة التشيكية بريندا فروفيرتوفا 6-3 و6-صفر الخميس لتضرب موعدا في دور الثمانية لبطولة أوكلاند للتنس مع فارفارا جراتشيفا.

وتأتي بطولة أوكلاند في اطار الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي والتي تقام ما بين 14 و28 من يناير كانون الثاني الجاري في ملاعب ملبورن بارك.

في البداية صمدت فروفيرتوفا (16 عاما) في مواجهة جوف (19 عاما) بطلة أمريكا المفتوحة سابقا لكن اللاعبة الأمريكية تقدمت 3-2 وحافظت على تقدمها حتى نهاية المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية تقدمت جوف 5-صفر قبل أن تواجه نقطتين لكسر الإرسال لكنها صمدت ونجحت في تحقيق الفوز في أول مواجهة مع اللاعبة التشيكية الشابة.

وقالت جوف بعد الفوز “بدأت (فروفيرتوفا) المباراة بصورة جيدة فعلا ونجحت أنا في رفع مستوى أدائي..

“أعتقد أنني قدمت مباراة كبيرة اليوم.”

وفي بطولة برزبين الدولية وهي تأتي أيضا في اطار الاستعداد لأستراليا المفتوحة فازت بطلة فرنسا المفتوحة سابقا إيلينا أوستابنكو على كارولينا بليسكوفا 6-2 و4-6 و6-3 لتصعد لدور الثمانية.

وستلتقي أوستابنكو وهي من لاتفيا مع لاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا.

وقالت أوستابنكو بعد الفوز “أشعر بغضب كبير عندما أخسر بعض النقاط المهمة وأغضب من نفسي.

“أنا مقاتلة وأود فعلا تقديم أداء دون شائبة نوعا ما. لكني أعرف أن الأمور لا تكون دائما بلا شائبة.”

وفازت أزارينكا (34 عاما) الحاصلة على لقب البطولة مرتين على الفرنسية كلارا برويل 7-5 و6-2.

وقالت لاعبة روسيا البيضاء “حاولت أن أقدم أداء هجوميا والتقدم إلى الشبكة لكني شعرت أنها تتفوق علي.. لقد قدمت (اللاعبة الفرنسية) بعض الكرات والهجمات المذهلة..”

وفي منافسة الرجال يترقب الجميع النجم الإسباني العائد من الإصابة رافائيل نال الذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم الخميس 4\1\2024 مع جيسون كوبلر.