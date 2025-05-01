جوف تكتسح شيانتيك وتتأهل لنهائي مدريد للتنس

تغلبت كوكو جوف 6-1 و6-1 على حاملة اللقب إيجا شيانتيك اليوم الخميس لتتأهل على حسابها إلى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعد أداء رائع على الملاعب الرملية.

والتقت جوف مع اللاعبة البولندية 14 مرة، وتتفوق شيانتيك بطلة فرنسا المفتوحة أربع مرات 11-3 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل مبارياتهما، لكن لم يسبق للاعبة الأمريكية الفوز على شيانتيك على الملاعب الرملية قبل اليوم.

وتزايد إحباط شيانتيك إثر عودة جوف بعد التأخر 1-صفر إذ فازت في 11 شوطا متتاليا كما فازت في 12 من آخر 13 شوطا في المباراة.

وبدت شيانتيك متوترة، وتزايد التوتر مع استمرار ضياع فرصها في المباراة، وفي خطأ نادر، انتهكت قواعد اللعبة بترديد لفظ بذيء على الملأ.

وقالت جوف في مقابلة على أرض الملعب “كنت على درجة عالية من التنافسية وتفوقت بفارق كبير. ربما لم يكن هذا أفضل مستوى لها”.

وستلتقي جوف في النهائي مع الفائزة في مباراة قبل النهائي الأخرى بين أرينا سبالينكا وإيلينا سفيتولينا.