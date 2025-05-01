الخميس 3 ذو القعدة 1446 ﻫ - 1 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جوف تكتسح شيانتيك وتتأهل لنهائي مدريد للتنس

منذ 37 دقيقة
ملعب تنس - رويترز

ملعب تنس - رويترز

A A A
طباعة المقال

تغلبت كوكو جوف 6-1 و6-1 على حاملة اللقب إيجا شيانتيك اليوم الخميس لتتأهل على حسابها إلى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعد أداء رائع على الملاعب الرملية.

والتقت جوف مع اللاعبة البولندية 14 مرة، وتتفوق شيانتيك بطلة فرنسا المفتوحة أربع مرات 11-3 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل مبارياتهما، لكن لم يسبق للاعبة الأمريكية الفوز على شيانتيك على الملاعب الرملية قبل اليوم.

وتزايد إحباط شيانتيك إثر عودة جوف بعد التأخر 1-صفر إذ فازت في 11 شوطا متتاليا كما فازت في 12 من آخر 13 شوطا في المباراة.

وبدت شيانتيك متوترة، وتزايد التوتر مع استمرار ضياع فرصها في المباراة، وفي خطأ نادر، انتهكت قواعد اللعبة بترديد لفظ بذيء على الملأ.

وقالت جوف في مقابلة على أرض الملعب “كنت على درجة عالية من التنافسية وتفوقت بفارق كبير. ربما لم يكن هذا أفضل مستوى لها”.

وستلتقي جوف في النهائي مع الفائزة في مباراة قبل النهائي الأخرى بين أرينا سبالينكا وإيلينا سفيتولينا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ملعب كرة قدم - رويترز
نادي إلتشي الإسباني يمنع تقديم بذور دوار الشمس
سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان
إيقاف إنزاجي مدرب إنتر مباراة واحدة.. إليكم السبب!
كرة القدم- تعبيرية
ماريناكيس يتنحى عن واجباته كمالك لنادي فورست

الأكثر قراءة

طقس لبنان
ماذا يحمل المنخفض الجوي القادم من تركيا إلى لبنان؟
العمال في عيدهم يئنون.. وهذا ما كشفه الأسمر لصوت بيروت حول الزيادات على الأجور!
الذهب
أسعار الذهب تهبط وسط توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية