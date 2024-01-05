جوف تهزم جراتشيفا في بطولة أوكلاند للتنس

سحقت الأمريكية كوكو جوف بطلة أمريكا المفتوحة منافستها الفرنسية فارفارا جراتشيفا 6-1 و6-1 اليوم الجمعة لتصعد للدور قبل النهائي في بطولة أوكلاند للتنس وتواصل تألقها استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد التي ستقام في ملاعب ملبورن بارك بداية من 14 يناير كانون الثاني الجاري.

وتأجلت بداية المباراة بسبب هطول الأمطار لكن جوف (19 عاما) سيطرت على المواجهة مباشرة من البداية لتحسم الفوز في 53 دقيقة وتواصل مسيرة الدفاع عن اللقب التي لم تخسر خلالها أي مجموعة حتى الآن بينما لم تواجه أي نقطة لكسر الإرسال في لقاء اليوم أيضا.

في المجموعة الأولى تقدمت جوف المصنفة الثالثة عالميا سريعا وبعدها حسمت المجموعة الثانية والمباراة لتضرب موعدا في قبل النهائي مع مواطنتها إيما نافارو.

وقالت جوف بعد الانتصار “ركزت على تقديم أدائي.

“أعتقد أنني نفذت ضربات إرسال جيدة جدا بالفعل.. ربما كانت الأفضل حتى الآن في البطولة وهو ما عملت على الوصول إليه خلال الاستعداد للموسم. أنا سعيدة فعلا بما قدمت من أداء.”

“أنا سعيدة لنجاحي في إنهاء المباراة (قبل أن تمطر من جديد).”

وفي بطولة برزبين الدولية التي تأتي أيضا ضمن الاستعداد لأستراليا المفتوحة صعدت لاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا للدور قبل النهائي بعد الفوز إيلينا أوستابنكو القادمة من لاتفيا بمحموعتين لواحدة بواقع 6-3 و3-6 و7-5.

وبعد المباراة قالت أزارينكا التي ستواجه أرينا سبالينكا أو داريا كاساتكينا بقبل النهائي “إنها (إيلينا) لاعبة هائلة ورأينا ذلك غير مرة.

“إنها تحمل لقبا كبيرا . ولقد أثبتت في مرات عديدة أن بوسعها الفوز على أي منافس في أي مباراة.”

وفي منافسة الرجال سيلتقي في وقت لاحق اليوم الجمعة الإسباني المخضرم رافائيل نادال العائد للملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة مع الأسترالي جوردان تومسون في دور الثمانية.