جوف تهزم موخوفا لتبلغ نهائي أمريكا المفتوحة

فازت الأمريكية كوكو جوف على كارولينا موخوفا بنتيجة 6-4 و7-5 لتبلغ نهائي أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى بعد مواجهة توقفت لنحو ساعة بسبب احتجاجات نشطاء المناخ باستاد آرثر آش الليلة الماضية.

واستفادت جوف، التي كانت فازت على موخوفا في نهائي سينسناتي المفتوحة الشهر الماضي لتحقق أبرز لقب في مسيرتها، من دعم جماهير بلادها لتتفوق على اللاعبة التشيكية مرة أخرى.

وتوقفت المباراة لنحو 50 دقيقة في بداية المجموعة الثانية مع قيام المنظمين بإبعاد اثنين من المحتجين من المدرجات لكنهم واجهوا صعوبة في إخراج محتج يبدو أنه ألصق قدمه بالملعب.

وتلعب جوف، المصنفة السادسة، ضد الفائزة من مواجهة مواطنتها ماديسون كيز وأرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء المصنفة الثانية في البطولة.