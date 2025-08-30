السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
جوف تواصل استعادة الثقة عبر الفوز على فريخ في بطولة أمريكا للتنس

واصلت المصنفة الثالثة الأمريكية كوكو جوف استعادة ثقتها بشكل كبير وتغلبت 6-3 و6-1 على البولندية مجدالينا فريخ اليوم السبت في الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، إذ استعادت إيقاعها من جديد بعد بداية متوترة في البطولة.

وارتكبت جوف سلسلة من الأخطاء السهلة في مباراتها الأولى وواجهت صعوبة في ضربات إرسالها خلال الدور الثاني، لكن الفائزة باللقب عام 2023 حافظت على هدوئها لتتجاوز مباراة اليوم.

وقالت جوف “كان أسبوعا مليئا بالعواطف. أعتقد أنني كنت بحاجة إلى تلك اللحظات الصعبة لأتمكن من المضي قدما. كنت أضع ضغطا كبيرا على نفسي”.

وبعد تبادل كسر الإرسال مبكرا، كسرت جوف إرسال منافستها البولندية في الشوط الثامن ورفعت قبضتها احتفالا عندما ضربت فريخ الكرة إلى خارج الملعب في نقطة المجموعة.

وتفوقت جوف على فريخ في تبادل من 20 ضربة لتكسر إرسالها في الشوط الثالث من المجموعة الثانية ثم كسرت إرسالها في الشوط الخامس بعد أن ارتكبت اللاعبة البولندية عددا من الأخطاء السهلة.

وأبدت جوف ، التي تأهلت للمرة الرابعة على التوالي إلى دور الستة عشر ببطولة أمريكا، تقديرها للجماهير بعد حسم الفوز.

وقالت جوف “اليوم أظهر أنني أستمتع حقا باللعب هناك. والدعم يعني لي الكثير”.

وتلتقي جوف في دور الستة عشر الفائزة في مباراة الدور الثالث بين الأسترالية داريا كاساتكينا المصنفة 15 واليابانية نعومي أوساكا الفائزة باللقب مرتين.

    المصدر :
  • رويترز

