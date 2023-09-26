جولر لاعب ريال مدريد يتعرض لإصابة في الفخذ

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أن أردا جولر، المنضم للفريق عقب نهاية الموسم الماضي، تعرض لإصابة في الفخذ في انتكاسة أخرى للاعب الوسط ستؤدي إلى تأخير ظهوره الأول مع الفريق.

وقال ريال في بيان “بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا أردا جولر، تم تشخيص إصابته في العضلة المستقيمة للفخذ اليسرى”.

وعاد اللاعب التركي الدولي البالغ من العمر 18 عاما مبكرا من جولة النادي الاستعدادية للموسم الجديد بسبب إصابة في الركبة، وخضع لجراحة في أغسطس\آب الماضي.

وعاد جولر إلى التدريبات منذ أيام قليلة، لكن الإصابة الأخيرة أحبطت ظهوره الأول المرتقب أمام لاس بالماس غدا الأربعاء 27\9\2023.

ولم يقدم النادي تفاصيل بشأن تعافيه، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

وتأتي إصابة جولر عقب الغيابات الأخيرة التي طالت داني كارباخال وفينيسيوس جونيور، وهو الثنائي الذي سيبتعد بسبب إصابات عضلية، بينما من المتوقع أن يغيب تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.