جو أهيد إيجلز يحرز لقب كأس هولندا لكرة القدم بركلات الترجيح

فاز فريق جو أهيد إيجلز بكأس هولندا لكرة القدم لأول مرة على الإطلاق في تاريخه اليوم الاثنين، بعد أن قلب تأخره إلى التعادل 1-1 أمام ألكمار في اللحظات الأخيرة قبل أن يفوز 4-2 بركلات الترجيح.

وأثبت حارس المرمى ييري دي بوسر جدارته كبطل أمام حشد غفير من الجماهير في ملعب فينوورد بتصدياته الحاسمة في المباراة. ثم تصدى لمحاولتين في ركلات الترجيح، قبل أن يُسجل جوليوس ديركسن ركلة الانتصار.

ويأتي هذا النجاح للنادي القادم من ديفينتر بعد 60 عاما من ظهوره الوحيد السابق في نهائي الكأس في عام 1965، وهو ما يمنحه مكانا في مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وسجل الدولي الأيرلندي تروي باروت هدف التقدم لفريقه ألكمار في الدقيقة 54 من ركلة جزاء تم اعادتها.

وتصدى دي بوسر للمحاولة الأولى للاعب توتنهام هوتسبير السابق، لكن الحكم اعتبر أن حارس المرمى تحرك من على خط مرماه مبكرا للغاية، مما منح باروت فرصة أخرى لتسديد الركلة استغلها بنجاح.

وحصل فريق جو أهيد على ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليعادل النتيجة بعد لمسة يد من بير كوبمينرز لاعب ألكمار، الذي كان يتم شده من قميصه داخل منطقة جزاء فريقه. ولتضخيم المخالفة وللتأثير على الحكم، سقط كوبمينرز على الأرض بشكل مفتعل لكنه لمس الكرة بيده.

وتم احتساب الركلة رغم احتجاجات كوبمينيرز، الذي بدا عليه الذهول، ونفذها ماتس دييل قائد جو أهيد لتمتد المباراة إلى وقت إضافي.

وقبل المباراة، أصيب خمسة من مشجعي ألكمار في حادث بين حافلتين تُقلان مشجعين إلى الملعب في روتردام، بينما تأخر انطلاق الشوط الثاني بينما كان الحكم ينتظر انقشاع دخان الألعاب النارية التي أشعلها مشجعون.