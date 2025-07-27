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جيبس-وايت يوقع عقدا جديدا مع فورست حتى 2028

منذ ساعتين
شعار نوتنجهام فورست

شعار نوتنجهام فورست

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وقع مورجان جيبس-وايت لاعب وسط نوتنجهام فورست الإنجليزي عقدا جديدا للبقاء مع الفريق حتى 2028 منهيا بذلك التكهنات حول انتقاله إلى توتنهام هوتسبير.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن توتنهام هوتسبير سيعمل على تفعيل بند جزائي في عقد جيبس-وايت للحصول على خدماته لكن فورست أكد مساء أمس بقاء اللاعب في ملعب سيتي جراوند.

وقال فورست في بيان “يعد جيبس-وايت شخصية محورية في صحوة فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز وهو لاعب محبوب لدى الجماهير في سيتي جراوند وأكد التزامه طويل الأمد تجاه الفريق بموافقته على شروط جديدة”.

وأنهى فورست الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السابع.

    المصدر :
  • رويترز

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