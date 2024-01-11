حادث ينهي آمال السعودي الراجحي في الفوز برالي دكار

خرج يزيد الراجحي متصدر الترتيب العام من منافسات رالي دكار اليوم الخميس في مرحلة كرونو ضد الساعة لمدة 48 ساعة، حيث أنهى حادث آمال السائق السعودي في تحقيق أول فوز على أرض بلاده.

وتصدر كارلوس ساينز سائق أودي، الفائز برالي دكار ثلاث مرات، الترتيب الافتراضي في فئة السيارات، بينما تراجع ناصر العطية حامل اللقب إلى المركز الثالث بعد اليوم الأول من هذه المرحلة الماراثونية في الربع الخالي بالمملكة.

وبدأ السائقون اليوم وهم يواجهون تحديا يبلغ طوله 549 كيلومترا مقسمة على يومين، مع توقف إجباري في الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، لكن الراجحي تعرض لحادث بعد 51 كليومترا فقط.

وأفاد موقع رالي دكار أن سيارة فريق أوفردرايف تويوتا اصطدمت في نتوء أو كتلة من العشب وانقلبت مما تسبب في أضرار جسيمة بها.

وأعيدت السيارة إلى نقطة انطلاق المرحلة السادسة دون وجود أي ضمان على قدرتها على المواصلة يوم الأحد المقبل في المرحلة السابعة بعد الراحة بعد غد السبت.

وبدأ الراجحي اليوم متفوقا بفارق تسع دقائق وثلاث ثوان عن القطري العطية.

وبدا ساينز في وضع جيد لتحقيق فوزه 43 بمرحلة من رالي دكار خلال مسيرته، بعد أن تفوق على سيارة برودرايف هانتر بقيادة العطية في وقت مبكر من المرحلة التي تغطيها الرمال الناعمة والكثبان الرملية.

وكان الإسباني هو رقم 17 عند الانطلاق في هذه المرحلة، بعدما قرر الإبطاء لأسباب استراتيجية أمس الأربعاء، وأنهى اليوم متفوقا بفارق أربع دقائق ونصف على زميله في الفريق ماتياس إكستروم.

وعانى ستيفان بيترهانسل سائق أودي، الذي يحمل الرقم القياسي للفوز برالي دكار برصيد 14 مرة، من مشكلات في نظام السوائل بالسيارة ونظام التوجيه المعزز، ليخسر أكثر من ساعتين من زمنه.

وأفاد “تعرضنا لثقب في الإطار ليبدأ نظام الرافعة الهيدرولكي بالسيارة في العمل. لم يكن لدينا رافعة يدوية، لذا لم نعرف كيف سنغير الإطار.

“مع الضرر الذي لحق بنظام السوائل، فقدت نظام التوجيه المعزز، ولا أعلم كيف سنتمكن من تجاوز ذلك”.

وفي فئة الدراجات النارية، خسر التشيلي بابلو كوينتانيا على دراجة هوندا والفائز بمرحلة أمس الأربعاء ساعة و40 دقيقة بعد نفاد الوقود من دراجته قبل نقطة التزود الأولى.

وجاء الأمريكي ريكي برابيك في الصدارة متفوقا بفارق دقيقتين و48 ثانية على روس برانش من بوتسوانا.