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حارس ريال مدريد يتبرع بـ50 ألف دولار لصالح الإسرائيليين!

26 - أكتوبر - 2023
الحارس تيبو كورتوا

الحارس تيبو كورتوا

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رغم اتخاذ العديد من مشاهير الرياضة موقف الصمت والحياد المزعوم تجاه ما يجري من مآسٍ في غزة، فقد قرر البعض منهم السير في الاتجاه الآخر والمجاهرة بدعم الإسرائيليين في الأراضي المحتلة، وذلك ما قام عليه حارس مرمى ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا.

فوفقاً لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، فقد قرر حارس مرمى ريال مدريد الإسباني  وزوجته أن يتخطى دعمهم لإسرائيل “منصات التواصل الاجتماعي”.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس البلجيكي وزوجته الإسرائيلية عارضة الأزياء ميشال جيرزيج، تبرعا بنحو 200 ألف شيكل (حوالي 50 ألف دولار) لصالح الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم مؤخرا، على خلفية الصراع مع حركة حماس.

وقالت “معاريف” إن كورتوا وجيرزيج، اللذين تزوجا قبل أشهر في كان جنوبي فرنسا، أبقيا على تبرعاتهما للإسرائيليين قيد الكتمان.

وأضافت أن الزوجين “عملا أيضا على جمع تبرعات من أصدقاء آخرين يعيشون في الخارج، للإسرائيليين الذين فقدوا منازلهم”.

ومع بداية الحرب، كتب حارس ريال مدريد الذي يخضع للعلاج حاليا، منشورا جاء فيه: “أنا حزين جدا على الوضع، أرسل الحب والدعم لأصدقائي وعائلتي في إسرائيل، على أمل أن ينتهي هذا الكابوس. ينتهي قريبا”.

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