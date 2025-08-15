حامل اللقب سينر يتأهل إلى قبل نهائي بطولة سينسناتي للتنس

تغلب حامل اللقب يانيك سينر على فيلكس أوجيه-ألياسيم 6-صفر و6-2 أمس الخميس ليبلغ قبل نهائي بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس إذ مدد المصنف الأول عالميا سلسلة انتصاراته المتتالية على الملاعب الصلبة إلى 25 مباراة.

وقدم سينر أداء مهيمنا مستفيدا من 29 خطأ سهلا لمنافسه ليحقق فوزه الأول في ثلاث مواجهات جمعته باللاعب الكندي في مباراة استغرقت 71 دقيقة فقط.

وقال سينر “كنت في حالة رائعة بالملعب وأعتقد أنكم شاهدتم ذلك بالفعل لكن كل يوم يختلف عن الآخر.

“سأحصل على راحة غدا وهو أمر جيد بالنسبة لي. سنحاول القيام ببعض التمارين ثم نرى ما يمكنني تحقيقه في الدور قبل النهائي”.

وأصبح الإيطالي خامس لاعب في هذا القرن يحقق 25 انتصارا متتاليا على هذه الأرضية لينضم لروجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال وآندي موراي.

وسيواجه إما المصنف السابع الدنمركي هولجر رونه أو الفرنسي تيرينس أتمان الصاعد من التصفيات.

وفي منافسات السيدات، حجزت كوكو جوف المصنفة الثانية مكانها في دور الثمانية بفوزها 6-2 و6-4 على الإيطالية لوتشيا برونزيتي.

وقالت جوف “لعبت بشراسة في معظم فترات المباراة. لم أكن بنفس القوة في بعض المباريات لكن المنافسات صعبة. الكرات خفيفة للغاية وتطير بسرعة فائقة”.

وأضافت “كنت أحاول التحكم في إيقاع اللعب مع اللعب بشراسة. أعتقد أنني أبليت بلاء حسنا. أضعت كرتين لكنني تعلمت من ذلك وتمكنت من إنهاء المباراة”.

وستواجه اللاعبة الحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى بعد ذلك إيطالية أخرى وهي جاسمين باوليني المصنفة السابعة التي تغلبت على باربورا كريتشيكوفا 6-1 و6-2 في تكرار لنهائي ويمبلدون 2024.