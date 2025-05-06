خبرة أسترالية ممتدة.. جورسكي تقود لجنة تنسيق أولمبياد برزبين 2032

رحب أندرو ليفريس رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2032 في برزبين بتعيين لاعبة قفز السدود السابقة ميكايلا كوجوانكو جورسكي رئيسة جديدة للجنة التنسيق للألعاب.

و تلعب لجنة التنسيق دورا مهما في الإشراف على الاستعدادات لاستضافة لألعاب نيابة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

وتم انتخاب الرئيسة السابقة للجنة كيرستي كوفنتري من زيمبابوي كأول رئيسة للحركة الأولمبية في مارس آذار الماضي، وستتولى منصب توماس باخ كرئيسة للجنة الأولمبية الدولية في أواخر يونيو حزيران المقبل.

وتم الإعلان عن اختيار الفلبينية جورسكي كخليفة لها في لجنة التنسيق أمس الاثنين.

وقال ليفريس رئيس اللجنة المنظمة لدورة برزبين 2032 في بيان اليوم الثلاثاء “أهنيء ميكايلا على ترقيتها… وأرحب بالفرصة لمواصلة العمل معها بشكل وثيق… مع تحول اهتمامنا من الاستراتيجية إلى التخطيط وفي نهاية المطاف تنفيذ ألعابنا الأولمبية”.

وتدربت جورسكي، التي انتخبت لعضوية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية عام 2020، في أستراليا لمدة عقدين من الزمن خلال مسيرتها التنافسية، والتي بلغت ذروتها بالفوز بالميدالية الذهبية والفضية في دورة الألعاب الآسيوية 2002.

وأضاف ليفريس “تتمتع ميكايلا بفهم عميق وتاريخ طويل في أستراليا وبين الأستراليين وكانت صوتا إيجابيا وداعما كجزء من لجنة تنسيق برزبين 2032 منذ تشكيلها”.