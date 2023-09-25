ظهر جواو فيليكس وجواو كانسيلو بمستويات رائعة مع برشلونة، وخلال الساعات الماضية تحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن مستقبل النجمين بعد أن تنتهي فترة إعارتهما بعد انتهاء هذا الموسم.

ومن المعروف لجميع عشاق البارسا أن فيليكس تمت إعارته من نادي أتلتيكو مدريد، وكانسيلو من نادي مانشستر سيتي، وبدأت الجماهير الكتالونية تتعلق بالفعل بكلا اللاعبين، خاصة بعد تألقهما وتقديمهما لمستوى استثنائي وأكثر من رائع منذ البداية.

خبر غير سار لعشاق برشلونة بخصوص فيليكس وكانسيلو

وفقًا لصحيفة “Mundo Deportivo” الإسبانية، فإن برشلونة في حال أراد أن يحول عقد الإعارة إلى عقد دائم لكل من جواو فيليكس وجواو كانسيلو، فسوف يترتب على النادي أن يحضّر من الآن مبلغًا ماليًا ضخمًا قد تصل قيمته إلى 100 مليون يورو وربما أكثر.

ومن المتوقع أن يطلب السيتي مقابل التخلي عن كانسيلو مبلغًا وقدره 25 مليون يورو في حال قرر البارسا التوقيع بشكل دائم معه، فيما أن أتلتيكو مدريد قد يطلب حوالي 80 مليون يورو مقابل فيليكس، خاصة وأنه دفع مقابل التعاقد معه 120 مليون يورو عندما أتى من بنفيكا البرتغالي.

والخبر غير السار هو أنه لا يخفى على أحد الأزمة الاقتصادية التي يمر بها نادي برشلونة منذ فترة طويلة وحتى الآن، والتي من الأساس دفعت لابورتا وتشافي للبحث عن لاعبين للتعاقد معهم على سبيل الإعارة، وليس معروفًا ما إذا كان سيتمكن الفريق من الإبقاء على خدمات كانسيلو وفيليكس بعد نهاية هذا الموسم.