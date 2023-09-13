الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
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خبير يكشف حجم ثروة محمد صلاح

منذ 37 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

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خلال الصيف الماضي، كان جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح،  قريب من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي براتب خرافي يصل إلى 200 مليون يورو على مدار 3 سنوات وهي مدة العقد.

وكشف خبير مالي عن حجم ثروة صلاح خلال الفترة الحالية والتي جمعها في مشواره الاحترافي.

وخرج محمد صلاح للاحتراف في صيف عام 2012 عندما انتقل إلى بازل في الدوري السويسري قبل الانتقال إلى إنجلترا ثم إيطاليا والعودة مرة أخرى عن طريق ليفربول.

ولكن المفاوضات لم تنجح بين ليفربول واتحاد جدة لانتقال، محمد صلاح، على الرغم أن العرض وصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني، وفقًا للصحافة البريطانية.

وبحسب الخبير المالي البريطاني، كيران ماجواير، في تصريحات نقلتها شبكة “Liverpool World”، وقال: “إذا ذهبنا إلى حسابات محمد صلاح سنجد أنه يمتلك 20.182.000 جنيهًا إسترلينيًا (أي تقريبًا 20 مليون جنيه إسترليني) في البنك”.

وبحسب الشبكة أن بهذا المبلغ قد لا يحتاج محمد صلاح للانتقال إلى السعودية لأن اللاعب ليس لديه هذا المال فحسب، ولكن لديه شركات أخرى يمتلكها وأصول مختلفة لأن كل هذه الأموال والأصول تؤكد على نجاح مسيرة اللاعب في أوروبا.

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