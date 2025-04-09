خروج زفيريف من مونت كارلو يمنح سينر صدارة التصنيف العالمي

سيعود يانيك سينر إلى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين الشهر المقبل في بطولة روما للأساتذة بعد انتهاء إيقافه بسبب المنشطات بصفته المصنف الأول عالميا بعد أن تجرع ألكسندر زفيريف أقرب منافس للاعب الإيطالي هزيمة مبكرة في مونت كارلو أمس الثلاثاء.

وتقبل سينر (23 عاما) عقوبة إيقاف لمدة ثلاثة أشهر في فبراير شباط الماضي بعد اتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي طعنت في وقت سابق على قرار محكمة مستقلة بتبرئة سينر من أي مخالفات بعد سقوطه في اختبارين للمنشطات.

وكان غياب سينر عن بطولات المحترفين قد فتح الباب أمام زفيريف ليحل محله في صدارة التصنيف لكن اللاعب الألماني فشل في تخطي دور الثمانية في أي من البطولات الست التي شارك فيها منذ بطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني.

وخسر المصنف الثاني عالميا بنتيجة 2-6 و6-3 و7-5 أمام مواطنه ماتيو بريتيني في الدور الثاني لبطولة مونت كارلو.

وقال زفيريف، الذي سيضطر إلى الانتظار حتى وقت لاحق من موسم البطولات على الملاعب الرملية الأوروبية للحصول على فرصة أخرى لإزاحة سينر “لم أفز بالكثير من المباريات. لذا كانت هذه أسوأ فترة منذ إصابتي.

“لعبت مجموعة أولى رائعة، وبعد أن خسرت إرسالي في المجموعة الثانية، قدمت أداء أقل كثيرا من المستوى المعهود.

“حدث نفس السيناريو في الأشهر القليلة الماضية. لا شيء يتغير… أدائي كان سيئا”.

ويستهل حامل لقب بطولة فرنسا المفتوحة والمصنف الثالث عالميا كارلوس ألكاراز، الذي أهدر أيضا فرصة استعادة صدارة التصنيف قبل انتهاء إيقاف سينر في الرابع من مايو أيار، مشواره في بطولة مونت كارلو بمواجهة فرانسيسكو سيروندولو في وقت لاحق اليوم الأربعاء.