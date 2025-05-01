خسارة نوتنجهام فورست أمام برنتفورد تقضي على آماله في دوري الأبطال

أهدر نوتنجهام فورست فرصة التقدم إلى المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتعزيز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما خسر على أرضه أمام برنتفورد 2-صفر في مباراتهما بالدوري اليوم الخميس.

وسجل كيفن شاده ويوان ويسا بعد تمريرة من مسافة بعيدة من منتصف ملعب فريقهما ليضمنا فوزا مفاجئا لبرنتفورد خارج أرضه ليحافظ على طموحات الفريق في المنافسة على البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

واستغل شاده تمريرة طويلة من ناثان كولينز وخطأ دفاعيا ليفتتح التسجيل في الدقيقة 44 بينما أضاف ويسا الهدف الثاني في ظروف مماثلة قبل 20 دقيقة من النهاية حيث أنهى ركلة طويلة من حارس المرمى مارك فليكن في الشباك.

وبهذه النتيجة، حافظ فورست على المركز السادس برصيد 60 نقطة، بينما رفع برنتفورد رصيده إلى 49 نقطة ويظل في المركز الحادي عشر، لكنه يتخلف الآن بنقطتين فقط عن فولهام صاحب المركز الثامن.