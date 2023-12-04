"خطاب نوايا للفيفا".. إندونيسيا تعمل على استضافة كأس العالم تحت 20 عامًا

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الإثنين، أنّ جاكرتا سترسل خطاب نوايا للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لاستضافة كأس العالم تحت 20 عامًا في 2025 بالتعاون مع سنغافورة، رغم حرمان بلاده من تنظيم نسخة العام الحالي.

وقال ويدودو أيضًا إن البلدين مهتمان بتنظيم كأس العالم تحت 17 عامًا، التي تقام كل عامين، بين 2025 و2029.

واستضافت إندونيسيا كأس العالم تحت 17 عامًا هذا العام واختتمت يوم السبت بفوز ألمانيا على فرنسا بركلات الترجيح.

وأبلغ ويدودو الصحافيين بأن اتحادي اللعبة في إندونيسيا وسنغافورة “وقعا خطاب النوايا. أعتقد أن سنغافورة وإندونيسيا يمكن أن يكونا بلدين مضيفين جيدين”.

وجرد الفيفا إندونيسيا من حق تنظيم كأس العالم تحت 20 عامًا في مارس/ آذار الماضي، قبل سبعة أسابيع فقط على انطلاق البطولة، بعد معارضة بعض المسؤولين الحكوميين لمشاركة إسرائيل.

وأقيمت البطولة في الأرجنتين بين 20 مايو/ أيار و11 يونيو/ حزيران واحتلت فيها إسرائيل المركز الثالث بعد خسارتها في قبل النهائي أمام أوروغواي.

ويمثل تجريد إندونيسيا من حق تنظيم البطولة انتكاسة كبيرة للعبة في البلد الآسيوي الذي لم يحقق نجاحات دولية منذ التأهل لكأس العالم 1938 تحت اسم جزر الهند الشرقية الهولندية رغم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها اللعبة هناك.

وشهدت إندونيسيا أيضًا واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في العالم العام الماضي عندما قتل 135 شخصًا، معظمهم بسبب الاختناق، في حادث تدافع بعد مباراة في مدينة مالانج.

ومنذ ذلك الحين، افتتح الفيفا مكتبًا في إندونيسيا للعمل مع السلطات على رفع معايير التنظيم والسلامة، بعد تاريخ طويل من شغب الجماهير وتعاقب المشكلات على الاتحاد المحلي للعبة، بينها مزاعم تدخل سياسي في شؤون اللعبة.