خمسة فرق من الدوري الإسباني على الأقل بدوري أبطال أوروبا 2025-2026

ستشارك خمسة أندية على الأقل من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد خروج لاتسيو الإيطالي من الدوري الأوروبي أمس الخميس بينما تقدم أتليتيك بيلباو إلى الدور قبل النهائي.

وحصلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على البطاقة الثانية من منحتين بناء على الأداء الرياضي من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تذهبا إلى الاتحادات “التي تحقق أفضل أداء جماعي لأنديتها” في مسابقات الاتحاد الأوروبي.

كان الدوري الإنجليزي الممتاز أول من ضمن حصوله على مقعد إضافي في أرفع مسابقة أوروبية للأندية إضافة إلى المقاعد الأربعة الممنوحة للفرق الأربعة الأولى في جدول الترتيب المحلي.

ويحتل فياريال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة من 30 مباراة.

ويتقدم بثلاث نقاط على ريال بيتيس صاحب المركز السادس وبثماني نقاط أمام سيلتا فيجو ومايوركا إذ لعبت الأندية الثلاثة مباراة أكثر من فياريال.