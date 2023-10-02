خوان كوادرادو يخوض مباراة بنفيكا بعد غياب أربع مباريات

قال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الاثنين إن خوان كوادرادو سيكون جاهزا للمشاركة في مواجهة بنفيكا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غيابه عن آخر أربع مباريات بسبب الإصابة.

وغاب الجناح الكولومبي عن المباراة الافتتاحية لإنتر في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع ريال سوسيداد بالإضافة إلى آخر ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي، لكنه سيكون ضمن تشكيلة الفريق لمواجهة بنفيكا غدا الثلاثاء 3\10\2023.

وقال إنزاجي للصحفيين “لقد تدرب اليوم. كان يعاني من التهاب في الأوتار وعاد إلى التدريب مع المجموعة بعد يومين من التدريب بشكل منفصل. لقد عمل بشكل جيد وهو ضمن التشكيلة”.

وأضاف “ثم سنرى ما إذا كان سيلعب منذ البداية. إنه لاعب مهم للغاية وأنا أعول عليه في المباريات المقبلة”.

كما قدم إنزاجي تحديثا بشأن ستيفانو سينسي ودافيد فراتيسي، وهو الثنائي الذي يعاني من شد عضلي. وغاب فراتيسي عن الفوز 4-صفر على ساليرنيتانا يوم السبت الماضي بينما لم يلعب سينسي منذ أغسطس آب الماضي.

وقال إنزاجي “لا يتوفر أي من اللاعبين الاثنين للقاء الغد. سنعود إلى الاعتماد على سينسي بعد فترة التوقف الدولية.

“بالنسبة لفراتيسي، نقوم بالتقييم لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون متاحا لمباراة بولونيا (يوم السبت). كان هناك بعض الأمل لمشاركته أمام بنفيكا لكننا فضلنا عدم المخاطرة به”.

وتغلب إنتر على بنفيكا بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين في دور الثمانية للمسابقة الموسم الماضي، في رحلته نحو النهائي ويتوقع إنزاجي مواجهة صعبة أخرى.

وأضاف “إنهم فريق رائع. قاموا بتغيير عدد قليل من اللاعبين، ولديهم حارس مرمى جديد (أناتولي تروبين) ولديهم أيضا أنخيل دي ماريا.

“ربما يتمتعون بجودة أكبر لكن مبادئ لعبهم تظل كما هي. نعرف أننا سنضطر إلى خوض مباراة قوية للغاية”.

وفي الدوري المحلي في كلا الدولتين، فاز إنتر وبنفيكا بستة من أصل سبع مباريات لكنهما فشلا في الفوز بمباراتهما الافتتاحية في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر بنفيكا على أرضه أمام رد بول سالزبورج.

ويستضيف إنتر منافسه بنفيكا على ملعب سان سيرو في مباراة المجموعة الرابعة.