"خورخي مارتن" يفوز بسباق السرعة في بطولة اسبانيا للدراجات النارية

فاز خورخي مارتن من براماك ريسينج بسباق السرعة، اليوم السبت 27 نيسان/أبريل 2024، أمام جماهير بلاده العاشقة ضمن جائزة إسبانيا الكبرى للدراجات النارية، وذلك عقب عدة حوادث، ليوسع الفارق في صدارة البطولة.

وشهد السباق أيضا تحول حامل لقب بطولة العالم للدراجات النارية فرانشيسكو بانيايا من سيئ إلى أسوأ بعد تعرضه لحادث.

وواصل الإسباني الصاعد بيدرو أكوستا البالغ من العمر 19 عاما موسمه الأول المذهل مع فريق جاس جاس تيك3 التابع لرد بول ليحصل على المركز الثاني، بينما استفاد فابيو كوارتارارو سائق ياماها أيضا من الحوادث التي وقعت ليحصد نقاطا باحتلاله المركز الثالث.

وقال مارتن “آمل أن نتمكن من الاستمتاع اليوم لأن الفوز هنا في خيريس أمر مذهل، وأنا سعيد حقا”.

وقدم كوارتارارو أداء قويا على حلبة خيريس، التي شهدت ما يصل إلى تسعة حوادث اليوم، ليحتل المركز الثالث بعد انطلاقه من المركز 23.

وقال كوارتارارو “كان المسار صعبا حقا بالطبع. وقعت العديد من حوادث التصادم في الأمام، لكنني تمكنت من الصعود على منصة التتويج الأولى هذا العام في سباقات السرعة.

“شكرا لجميع المشجعين لوجودهم هنا وآمل أن نتمكن غدا من تقديم سباق رائع، على الأقل الاستمتاع كما حدث اليوم”.

وبدأ براد بيندر من فريق كيه.تي.ام بشكل رائع عندما تجاوز صاحب المركز الأول وبطل العالم ست مرات في بطولة العالم للدراجات النارية مارك ماركيز، لكنه تعرض لحادث عند المنعطف الأول، مما أدى إلى خروج بانيايا وماركو بيتزيتشي من فريق في.أر46 ريسنج.

وكان بانيايا متسابق دوكاتي قد احتل المركز السابع في التجارب التأهيلية التي جرت في وقت سابق من يوم السبت.

وكان الأمر مؤلما بالنسبة للبطل وصاحب الأرض ماركيز، الذي بدا في طريقه للفوز بأول سباق سرعة له لكنه ابتعد عن الصدارة، وتمكن من احتلال المركز السابع.