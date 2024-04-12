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"خورخي مارتن" يلمح إلى احتمالية الرحيل عن فريق براماك في سباقات موتو "جي.بي"

منذ ساعتين
خورخي مارتن، المتصدر في الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات الدراجات النارية (موتو جي.بي)

خورخي مارتن، المتصدر في الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات الدراجات النارية (موتو جي.بي)

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أكد خورخي مارتن، المتصدر في الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات الدراجات النارية (موتو جي.بي)، أنه قد يترك فريق براماك ريسنج، معبرا عن توجهه نحو الانضمام إلى فريق دوكاتي بصورة أكبر.

وأنهى مارتن الموسم الماضي محتلا المركز الثاني بعد منافسة مثيرة مع الإيطالي فرانشيسكو بانيايا الذي توج باللقب وحاليا يتصدر ترتيب السائقين برصيد 60 نقطة بعد فوزه في سباق البرتغال الشهر الماضي.

وإذا ما غادر مارتن فعليا فريق براماك فإنها ستكون بمثابة ضربة هائلة للفريق الإيطالي الذي تحدثت تقارير عن عزمه الدخول في شراكة مع ياماها بدلا من دوكاتي في 2025.

وردا على سؤال عن موقفه من الشراكة المحتملة مع ياماها قال مارتن للصحفيين “في الوقت الحالي ارتباطي بدوكاتي أكبر من ارتباطي مع براماك.”

وأضاف مارتن قبل سباق الجائزة الكبرى في أوستن بولاية تكساس مطلع الأسبوع المقبل “هكذا كان الأمر طوال مسيرتي في موتو جي.بي. الكل يعرف ما هي أولوياتي.

“دعونا ننتظر لأن الوقت لا يزال مبكرا لكني أتمنى الانضمام إلى فريق أحد الصانعين.”

    المصدر :
  • رويترز

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