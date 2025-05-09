خيمنيز وبوليسيك يتألقان في انتصار ميلان 3-1 على بولونيا

قاد سانتياجو خيمنيز وكريستيان بوليسيك فريق ميلان إلى فوز حاسم 3-1 على بولونيا اليوم الجمعة، وهو الفوز الذي لم يحافظ فقط على الآمال الضئيلة للفائز في الدخول للمربع الذهبي، بل شكل استعدادا لمباراة نهائي كأس إيطاليا المثيرة يوم الأربعاء المقبل.

وبهذه النتيجة، صعد ميلان إلى المركز الثامن برصيد 60 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس الرابع، الذي سيواجه لاتسيو السادس، الذي يملك أيضا 63 نقطة، غدا السبت.

ويحتل بولونيا المركز السابع برصيد 62 نقطة.

وكانت المباراة بمثابة استعداد مثير لنهائي كأس إيطاليا الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتواجه الفريقان مرة أخرى على الاستاد الأولمبي الشهير في روما.

وبعد شوط أول هادئ إلى حد كبير، تولى ريكاردو أورسوليني المسؤولية عن التسجيل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، إذ انطلق من اليمين وسدد كرة منخفضة في الزاوية ليضع بولونيا في المقدمة.

وأدرك خيمنيز التعادل لميلان في الدقيقة 73، بعد أن استغل تمريرة عرضية من بوليسيك، ليضع الكرة في الشباك بهدوء ودقة، وهو غير مراقب داخل منطقة الجزاء.

وأكمل بوليسيك التحول في النتيجة لصالح ميلان قبل 11 دقيقة من النهاية، مستغلا لتسديدة تم التصدي لها لتسقط في طريقه ليسكنها في الشباك، فيما سجل خيمنيز الهدف الثالث لميلان في الوقت بدل الضائع.