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دالاس مافريكس يتأهل إلى نهائي دوري السلة الأمريكي بأداء رائع من لوكا دونتشيتش

منذ ساعة واحدة
كرة السلة

كرة السلة

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سجل لوكا دونتشيتش 36 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه ليقود دالاس مافريكس للفوز على مينيسوتا تيمبرولفز 124-103 في مينيابوليس الليلة الماضية ويتأهل إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وجاء الانتصار في المباراة الخامسة وبه فاز مافريكس على تيمبرولفز 4-1 في النتيجة الإجمالية لنهائي القسم الغربي التي تحسم على الأساس الأفضل في سبع مباريات وضمن المنافسة على اللقب.

وفي نهائي البطولة الذي يحسم أيضا على أساس الأفضل في سبع مباريات سيلتقي دالاس مع بوسطن سيلتيكس بداية من السادس من يونيو حزيران المقبل في بوسطن. وهذه هي أول مرة يصل فيها دالاس إلى نهائي دوري المحترفين منذ عام 2011 عندما قاد ديرك نوفيتسكي الفريق لتحقيق لقبه الأول والوحيد في البطولة.

وسجل كايري إيرفينج 36 نقطة لصالح مافريكس. وأضاف بي.جيه واشنطن 12 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة للفريق الفائز.

وقاد التسجيل لمينيسوتا لاعبه كارل أنتوني تاونز بواقع 28 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

وأضاف أنتوني إدواردز 28 نقطة لتيمبرولفز الذي انتهى موسمه الرائع بعد فوزه في 56 مباراة في الدور التمهيدي ووصوله إلى نهائيات القسم الغربي للمرة الأولى منذ عام 2004.

    المصدر :
  • رويترز

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