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"دايكس" يغيب عن بطولة أوروبا لكرة القدم بسبب الإصابة

منذ 29 دقيقة
ليندون دايكس

ليندون دايكس

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قال منتخب اسكتلندا اليوم السبت 1 حزيران/يونيو 2024، إن المهاجم ليندون دايكس استبعد من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد إصابته خلال التدريبات استعدادا للمباراة الودية مع جبل طارق يوم الاثنين المقبل.

واضطر اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، والذي يشارك ضمن صفوف كوينز بارك رينجرز المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، إلى مغادرة ملعب التدريب على محفة أمس الجمعة وسيغيب عن البطولة التي ستقام في ألمانيا.

وكان دايكس جزءا أساسيا من تشكيلة المدرب ستيف كلارك في التصفيات وسجل تسعة أهداف في 36 مباراة مع اسكتلندا.

وكتب المنتخب الوطني عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “نشعر بالحزن الشديد من أجلك يا ليندون، لكننا نعلم أنك ستعود لارتداء قميص اسكتلندا قريبا. نتمنى لك الشفاء العاجل”.

وستبدأ اسكتلندا مشوارها بمواجهة ألمانيا المضيفة يوم 14 يونيو حزيران الجاري في المباراة الافتتاحية للبطولة في ميونيخ.

    المصدر :
  • رويترز

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