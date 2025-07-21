دفعة معنوية لإنجلترا قبل مواجهة إيطاليا بعودة القائدة وليامسون للتدريبات

تدربت قائدة إنجلترا ليا وليامسون مع زميلاتها، اليوم الاثنين، في دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل خوض قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات 2025 ضد إيطاليا غدا الثلاثاء.

وخرجت وليامسون مصابة في الكاحل في وقت متأخر من مباراة دور الثمانية المثيرة التي فازت فيها إنجلترا على السويد بركلات الترجيح يوم الخميس الماضي.

ورغم وجود شكوك حول لياقة وليامسون، قالت مدافعة إنجلترا إزمي مورجان إن الفريق “متفائل للغاية بأن ليا ستكون بخير”.

وتدربت جيس كارتر، التي أعلنت أمس الأحد أنها ستبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أصبحت هدفا لإساءة عنصرية، أيضا.

وتظهر إنجلترا حاملة اللقب في قبل نهائي بطولة أوروبا للمرة السادسة على التوالي.