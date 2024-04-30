دورتموند قد يستعيد زابيتسر ومالين أمام باريس سان جيرمان

قال إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند الثلاثاء إن لاعب الوسط مارسيل زابيتسر والمهاجم دونيل مالين من المرجح أن يكونا جاهزين في الوقت المناسب لخوض ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه أمام باريس سان جيرمان غدا الأربعاء.

وسيستعيد دورتموند إيمري تشان وإيان ماتسن من الإيقاف بينما عاد زابيتسر، الذي غاب عدة أيام بسبب المرض، والدولي الهولندي مالين، الذي يتعافى من إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده الشهر الماضي، للتدريب.

وقال ترزيتش “مارسيل ودونيل شاركا في التدريبات. نتوقع أن يكونا متاحين غدا. مارسيل يشعر بالتحسن ونحتاجه غدا في مستواه الذي كان عليه قبل مرضه”.

وعانى دورتموند في الدوري الألماني هذا الموسم وتعرض يوم السبت الماضي لهزيمة ساحقة 4-1 أمام منافسه المباشر رازن بال شبورت لايبزيج الذي حافظ على المركز الرابع ليظل دورتموند خامسا قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وتتأهل الأندية الأربعة الأولى إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المرجح أن تحصل ألمانيا على مقعد خامس كأحد أفضل دولتين في تصنيف الاتحاد الأوروبي (اليويفا) وفقا للنتائج المتبقية في البطولة القارية هذا الموسم.

ومع ذلك، فإن مسيرة دورتموند الناجحة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أبقت المشجعين متفائلين بالخروج ببعض الألقاب.

والتقى دورتموند، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1997، أيضا مع باريس سان جيرمان في دور المجموعات. وفاز الفريق الفرنسي 2-0 في باريس قبل أن يتعادل 1-1 في دورتموند.

وأضاف ترزيتش “كان بإمكانك أن تشعر في مباراة الإياب أننا تعلمنا الدروس من المباراة الأولى. الآن يبدو أن باريس سان جيرمان في ذروو مستواه هذا الموسم بهزيمة واحدة فقط في 2024 وسلسلة جيدة من النتائج. سيتعين علينا أن نظهر أداء أفضل من ذلك في دورتموند.

“نثق في أننا سنظهر ذلك غدا والأسبوع المقبل في باريس. الهدف الواضح هو الحصول على أفضلية صغيرة بعد مباراة الغد. نعلم أنه يتعين علينا أن نلعب 180 دقيقة على الأقل على أعلى مستوى حتى نتمكن من تحقيق حلمنا”.