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"دورتموند" يسحق "أوغسبورغ" بخماسية في الدوري الألماني

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 4 - مايو - 2024 6:48 مساءً
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

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سحق بروسيا دورتموند ضيفه أوغسبورغ 5-1 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت 4 أيار/مايو 2024، في تجربة مثالية قبل مواجهة سان جيرمان بباريس في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمتع دورتموند، الذي سيواجه باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء المقبل بعد فوزه 1-صفر في مباراة الذهاب في ألمانيا الأربعاء الماضي، ببداية قوية بثلاثة أهداف في أول 29 دقيقة.

وسجل يوسف موكوكو هدفين وأضاف دونيل مالين هدفا بينهما في الدقيقة 20 ليحسم دورتموند المباراة مبكرا.

وقلص أوجسبورج الفارق في الدقيقة 32 عن طريق السويسري روبن فارجاس لكن صاحب الأرض استعاد فارق الثلاثة أهداف عن طريق ماركو رويس، الذي سيرحل عن النادي بعد 12 عاما في نهاية الموسم، في الدقيقة 34.

وأرسل ثاني تمريراته الحاسمة لفيلكس نميتشا ليجعل النتيجة 5-1 في الدقيقة 64.

ويحتل دورتموند، الذي ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، المركز الخامس برصيد 60 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيج صاحب المركز الرابع.

    المصدر :
  • رويترز

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