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دورتموند يسحق فرايبورج 4-1 في سعيه لإنهاء الموسم بالمربع الذهبي

منذ ساعتين
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

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سحق بروسيا دورتموند مضيفه فرايبورج 4-1 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت ليرتقي إلى المركز الثامن في الترتيب في إطار مساعيه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل ست مباريات على نهاية الموسم.

وتقدم دورتموند، الذي يواجه برشلونة في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال هذا الأسبوع، في النتيجة بهدف كريم أديمي في الدقيقة 34 وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني الذي هيمن على مجرياته.

وسجل كارني تشوكويميك الهدف الثاني من تسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 51 قبل أن يضيف سيرو جيراسي الهدف الثالث بعد 17 دقيقة من مسافة قريبة.

وأحرز جيمي جيتنز الهدف الرابع من ضربة رأس قبل أن يسجل ماكسيميليان اجستين هدف فرايبورج الوحيد في الدقيقة 88، ليرتفع رصيد دورتموند إلى 41 نقطة.

ويحتل ماينتس المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وهو آخر المراكز المؤهلة مباشرة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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