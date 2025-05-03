دورتموند يقسو على فولفسبورج ويعزز فرصه في المشاركة بدوري الأبطال

سجل كل من سيرو جيراسي وكريم أديمي ثنائية ليفوز بروسيا دورتموند 4-صفر على ضيفه فولفسبورج اليوم السبت ويعود إلى المراكز الأربعة الأولى بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، معززا بذلك فرصه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وصعد دورتموند، وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي والذي ظل مهددا لأسابيع بفقدان فرص المشاركة في البطولة الأوروبية الموسم المقبل، إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى 51 نقطة بعد أن حقق الفوز الخامس له خلال آخر ست مباريات بالدوري.

ويتفوق دورتموند بفارق الأهداف أمام فرايبورج الذي يلتقي حامل اللقب باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني غدا الأحد، وبفارق نقطة واحدة أمام رازن بال شبورت لايبزيج صاحب المركز السادس، والذي تعادل 3-3 مع بايرن ميونيخ المتصدر في وقت سابق اليوم.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وافتتح الدولي الغيني جيراسي التسجيل لدورتموند بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة إذ توغل داخل منطقة الجزاء واستغل هفوة دفاعية ليضع الكرة في الشباك قبل أن يضيف هدفا آخر قبل الدقيقة 60 ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في الدوري.

وبعدها سجل البديل أديمي هدفين خلال أربع دقائق، وجاء أولهما في الدقيقة 69، بعد دقيقتين من مشاركته من مقاعد البدلا، ثم جاء الهدف الآخر في الدقيقة 73.