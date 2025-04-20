دورتموند ينتفض ويسجل ثلاثية في تسع دقائق ليهزم مونشنجلادباخ

سجل بروسيا دورتموند ثلاثة أهداف في تسع دقائق بالشوط الأول ليفوز 3-2 على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، ليحافظ على آماله الضئيلة في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى مع تبقي أربع مباريات.

وبعد خمسة أيام فقط من خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بالرغم من فوزه 3-1 في إياب دور الثمانية، عوض دورتموند تأخره بهدف ليحقق الفوز الذي رفعه إلى المركز السابع برصيد 45 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بصورة مباشرة.

وسيطر أصحاب الأرض على أحداث المباراة في البداية، إذ استحوذوا على الكرة بنسبة تفوق 70 بالمئة وصنعوا فرصتين خطيرتين، قبل أن يفتتح كو إيتاكورا التسجيل لمونشنجلادباخ عكس سير المباراة في الدقيقة 24.

ولكن، ترك الدولي الياباني مساحة كبيرة لسيرو جيراسي مهاجم دورتموند داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 41 ليستغل تمريرة باسكال جروس العرضية ويسجل هدف التعادل.

وبعد ثلاث دقائق فقط، وفي هجمة مشابهة تقريبا، وضع فيلكس نميتشا فريقه في المقدمة، قبل أن يسجل دانييل سفينسون هدفا بضربة رأسية من كرة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص مونشنجلادباخ الفارق بهدف من ركلة جزاء نفذها كيفن شتوجر في الدقيقة 56، لكن دورتموند صمد محققا فوزه الثالث في الدوري في آخر أربع مباريات.