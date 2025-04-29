دوريفال جونيور مدرب البرازيل السابق يتولى مسؤولية كورنثيانز

أعلن نادي كورنثيانز أمس الاثنين تعيين مدرب البرازيل السابق دوريفال جونيور مدربا جديدا للفريق المنافس في الدوري المحلي لكرة القدم بعقد يمتد حتى ديسمبر كانون الأول 2026.

وأُقيل دوريفا (63 عاما) من تدريب البرازيل عقب هزيمة مذلة 4-1 أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر الماضي. وسيحل محل رامون دياز في كورنثيانز الذي يحتل المركز 12 في الدوري برصيد سبع نقاط فقط من ست مباريات.

وقال دوريفال في بيان “إنها لحظة مهمة في مسيرتي المهنية. أتمنى أن أترك إرثا في العمل الذي بدأ بالفعل.

“إنها جماهير مخلصة ولا تستسلم أبدا. هذه سمة مميزة لها. أتمنى تجربة كل هذا… في نهاية الموسم أتمنى أن نتمكن من المنافسة على كافة البطولات التي نشارك فيها”.

وكان تيتي مدرب البرازيل السابق، الذي قال الأسبوع الماضي إنه سيأخذ استراحة غير محددة، مرشحا أيضا لتدريب كورنثيانز.