دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ينتزع فوزاً صعباً من بورتو

سجل البديل فيران توريس هدفا ليمنح برشلونة فوزا شاقا خارج أرضه 1-صفر أمام بورتو ضمن المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الأربعاء 4-10-2023)، حيث أنهى بطل إسبانيا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد جابي قبل النهاية.

وأهدر بورتو العديد من الفرص عبر مهدي طارمي وستيفن أوستاكيو وبيبي وكان الفريق الأفضل في الشوط الأول.

واستغل توريس، الذي شارك بديلا في الدقيقة 34 لتعويض المصاب روبرت ليفاندوفسكي، تمريرة خاطئة للخلف من لاعب وسط بورتو روماريو بارو لينفرد بالمرمى ويهز الشباك بلمسة متقنة في اللحظات الأخيرة بالشوط الأول.

وجدد بورتو تفوقه في الشوط الثاني لكن مدافع برشلونة جول كوندي حرمه من التعادل في الدقيقة 53.

وبدا أن بيبي مهاجم بورتو في طريقه للتسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة، لكن المدافع الفرنسي المهاري نجح في إبعاد الكرة في اللحظة الأخيرة.

وقال كوندي لمحطة موفيستار بلوس “كان تحركا سريعا جدا سمح لي بتشتيت الكرة، القيام بمثل هذا الشيء يمنح شعورا بالرضا للمدافع، أنا سعيد بعدم استقبال أهداف وبالفوز فوق كل شيء”.

وظن بورتو أنه نال ركلة جزاء بسبب لمسة يد على جواو كانسيلو في الدقيقة 77 لكن الحكم ألغى القرار بعد مراجعة الفيديو حيث بدا أن أوستاكيو استخدم ذراعه خلال بناء الهجمة.

وتحمل برشلونة ضغطا شرسا من بورتو وكانت تدخلات الحارس مارك-أندريه تير شتيجن محورية في حصد الزوار ثلاث نقاط.

وقال تشابي مدرب برشلونة “الشوط الأول كان جيدا لكن واجهنا أوقاتا عصيبة في الشوط الثاني للتحكم في اللعب”.

وأضاف “عانينا في النهاية، لكن هذه هي كرة القدم الأوروبية وهذا هو دوري الأبطال، من الصعب الفوز، خاصة خارج أرضك”.

ويتصدر برشلونة المجموعة بست نقاط من مباراتين بفارق ثلاث نقاط عن بورتو وشاختار دونيتسك الذي هزم أنتويرب متذيل الترتيب 3-2 اليوم.