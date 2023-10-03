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دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يفوز 3-2 على نابولي في مباراة مثيرة

منذ ساعة واحدة
لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد

لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد

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عدل ريال مدريد تأخره ليفوز 3-2 على مضيفه نابولي في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث هز أليكس ميريت حارس صاحب الأرض شباكه بالخطأ ليمنح الفريق الإسباني الانتصار اليوم الثلاثاء.

ومنح ليو أوستيجارد التقدم لنابولي بضربة رأس في الدقيقة 19، لكن الفريق الزائر تعافى سريعا وسجل هدفين عن طريق فينيسيوس جونيور وجود بلينجهام في عضون سبع دقائق.

وأدرك نابولي التعادل بعد الاستراحة بركلة جزاء من بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 54.

لكن ريال مدريد سجل هدف الانتصار في الدقيقة 78 بعدما أطلق فيدريكو بالبيردي تسديدة بعيدة المدى اصطدمت بالعارضة ثم برأس الحارس ميريت إلى داخل المرمى.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة وله ست نقاط بعد مباراتين متقدما بثلاث نقاط على نابولي وبراجا. ويأتي أونيون برلين في المركز الرابع بدون نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

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