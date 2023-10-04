دوري أبطال أوروبا.. هدف بيدرو "القاتل" يهدي لاتسيو الفوز على سيلتيك

سجل لاتسيو هدفا في اللحظات الأخيرة عن طريق ضربة رأس من بيدرو رودريجيز ليفوز 2-1 على سيلتيك صاحب الأرض في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الأربعاء 4-10-2023).

وتقدم بطل أسكتلندا بهدف بعد مرور 12 دقيقة بواسطة المهاجم الياباني كيوجو فوروهاشي بعد تمريرة مات أوريلي.

وضغط لاتسيو حتى قلص المهاجم ماتياس فيسينو الفارق في الدقيقة 29 رغم محاولة الحارس جو هارت إبعاد الكرة.

وكان بوسع سيلتيك حسم المباراة بعدما وضع لويس بالما الكرة في الشباك قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لكن تقرر إلغاء الهدف بسبب التسلل، وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وجاء هدف انتصار لاتسيو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، حيث نجح البديل بيدرو في مقابلة تمريرة عرضية متقنة من ماتيو الغندوزي ووضع الكرة بضربة رأس داخل الشباك.

وسيلعب سيلتيك متذيل الترتيب مع أتليتيكو مدريد صاحب المركز الأول في 25 أكتوبر تشرين الأول، بينما يلعب لاتسيو في ضيافة فينوورد.