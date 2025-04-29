دوري السلة الأمريكي.. جيمي باتلر يقود وريورز للتقدم على روكتس في الأدوار الإقصائية

عاد جيمي باتلر بعد غياب مباراة واحدة ليسجل 14 من نقاطه 27 في الربع الرابع ليساهم في فوز فريقه جولدن ستيت وريورز 109-106 على ضيفه هيوستن روكتس في المباراة الرابعة من سلسلة مبارياتهما بالدور الأول من الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في سان فرانسيسكو الليلة الماضية.

وسجل براندين بودزيميسكي ست رميات ثلاثية وأحرز 26 نقطة ليتقدم وريورز 3-1 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بالقسم الغربي.

وسجل ستيفن كري 17 نقطة وأضاف بادي هيلد 15 نقطة وأحرز كوينتن بوست 13 نقطة كبديل للمصنف السابع جولدن ستيت.

وأحرز ألبرين شينجون 31 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وسجل فريد فان فليت ثماني رميات ثلاثية وأحرز 25 نقطة للمصنف الثاني روكتس. وأضاف أمين تومبسون 17 نقطة لهيوستن.

وستقام المباراة الخامسة غدا الأربعاء في هيوستن.

وفي مباراة أخرى، سجل دونوفان ميتشل 22 نقطة ليكتسح كليفلاند كافاليرز سلسلة الدور الأول التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بنتيجة 4-صفر بفوزه 138-83 على مضيفه ميامي هيت في الدور الأول من الأدوار الإقصائية.

وشهد هذا الانتصار رابع أكبر فارق من النقاط في مباراة بالأدوار الإقصائية في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين.

والهزيمة بفارق 55 نقطة الأكبر لميامي في مرحلة ما بعد الموسم الاعتيادي، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 37 نقطة والذي سجله كافاليرز قبل يومين في المباراة الثالثة بالسلسلة بين الفريقين.