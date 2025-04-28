دوري كرة السلة الأمريكي.. إنديانا بيسرز يكتسح باكس ويتقدم في الأدوار الإقصائية

سجل مايلز تيرنر 23 نقطة ليكون واحدا بين ثمانية لاعبين سجلوا رقمين مزدوجين ليحقق إنديانا بيسرز الفوز 3-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بالدور الأول من الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بانتصاره 129-103 خارج أرضه على ميلووكي باكس الليلة الماضية.

وأحرز أندرو نيمبهارد 20 نقطة وأضاف تايريس هالبيرتون 17 نقطة وأرسل 15 تمريرة حاسمة لزملائه واستحوذ على ثماني كرات مرتدة لإنديانا.

وسجل تي.جيه ماكونيل 15 نقطة وآرون نسميث 14 نقطة وأوبي توبين 13 نقطة وأضاف كل من باسكال سياكام وجاريس ووكر 12 نقطة للمصنف الرابع بيسرز.

ولم يتأخر بيسرز مطلقا، إذ سجل 60.2 بالمئة من نقاطه خلال اللعب بينها 18 من 39 محاولة من خارج قوس الثلاث نقاط.

وسجل يانيس أنتيتوكونمبو 28 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة وأرسل ست تمريرات حاسمة لزملائه في باكس المصنف الخامس.

وأضاف كيفن بورتر جونيور 23 نقطة وزميله البديل بوبي بورتيس 14 نقطة لميلووكي. لكن داميان ليلارد نجم باكس غادر الملعب في منتصف الربع الأول بسبب إصابة خطيرة محتملة في أسفل الساق اليسرى.

وفي مباراة أخرى سجل أنتوني إدواردز 43 نقطة ليحقق مينيسوتا تمبرولفز الفوز 116-113 على ضيفه لوس انجليس ليكرز في المباراة الرابعة بدور الثمانية بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بالقسم الغربي في مينابوليس.

وحقق نيويورك نيكس الفوز على مضيفه ديترويت بيستونز 94-93 في المباراة الرابعة بالدور الأول من الأدوار الإقصائية في السلسلة التي تحسم على الأساس الأفضل في سبع مباريات بالقسم الشرقي.

وسجل جيسون تيتوم أعلى حصيلة نقاط في المباراة برصيد 37 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 107-98 على مضيفه أورلاندو ماجيك في المباراة الرابعة بالدور الأول من الأدوار الإقصائية في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بالقسم الشرقي.