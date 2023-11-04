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دوكو المتألق يقود مانشستر سيتي بفوز ساحق على بورنموث

منذ ساعة واحدة
جيريمي دوكو لاعب سيتي

جيريمي دوكو لاعب سيتي

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أحرز جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي هدفين وصنع آخرين في سبع دقائق مذهلة بالشوط الأول قبل أن يصنع ثنائية أخرى في الثاني ليسحق حامل اللقب ضيفه بورنموث 6-1 ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد بداية حذرة في أول نصف ساعة، افتتح سيتي الأهداف أخيرا بعد مرور نصف ساعة عندما تبادل دوكو الكرة مع رودري عند حافة منطقة الجزاء قبل أن يسددها في الشباك.

وبعدها بثلاث دقائق، راوغ دوكو دفاع بورنموث بمهارة عالية قبل أن يمرر الكرة إلى برناردو سيلفا ليسجل الهدف الثاني، وفي الدقيقة 37 ارتطمت تسديدة بقدمه اليسرى بزميله زميله مانويل أكانجي لتسكن الشباك.

وأرسل دوكو تمريرة للبديل فيل فودن ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 64 ورغم أن لويس سينيسترا قلص الفارق للضيوف إلا أن سيلفا ونيثن آكي حسما الفوز ليرفع سيتي رصيده إلى 27 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على توتنهام هوتسبير الذي يستضيف تشيلسي بعد غد الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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