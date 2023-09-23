دولهايد تصعق كينين وتضرب موعدا مع ساكاري بنهائي بطولة وادي الحجارة للتنس

تغلبت كارولين دولهايد المصنفة 111 عالميا على صوفيا كينين، بطلة أستراليا المفتوحة 2020، بقبل نهائي بطولة وادي الحجارة المفتوحة للتنس للتأهل لنهائي إحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات للمرة الأولى حيث تواجه اليونانية ماريا ساكاري المصنفة الثانية في البطولة.

وفي أول ظهور لها بقبل النهائي في مسيرتها، قلبت دولهايد (25 عاما) تأخرها بكسر للإرسال في كلا المجموعتين لتفوز 7-5 و6-3 في مباراة أمريكية خالصة استغرقت ساعة واحدة و25 دقيقة.

وتأخرت دولهايد، التي أنقذت أربع نقاط لحسم المباراة بدور الثمانية أمام مارتينا تريفيسان، 4-2 في المجموعة الأولى قبل أن تفوز بثلاثة أشواط متتالية لتتقدم 5-4 وتمضي قدما للفوز بالمجموعة الأولى.

وفازت بخمسة أشواط على التوالي لتعوض تأخرها 3-1 في المجموعة الثانية وتحقق الفوز بعدما أنقذت خمس نقاط للكسر في الشوط الأخير قبل أن تحسم المباراة في الفرصة الأولى التي سنحت لها.

كما تأهلت ساكاري المصنفة التاسعة عالميا إلى نهائي بطولة وادي الحجارة للمرة الثانية على التوالي بفوزها 6-3 و6-صفر على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الثالثة في البطولة.

ولم تخسر ساكاري، التي سقطت في نهائي العام الماضي أمام جيسيكا بيجولا، أي مجموعة خلال مشوارها في البطولة وتأمل في الفوز بأول لقب منذ حسمت بطولة الرباط ذات 250 نقطة في 2019.