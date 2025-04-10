دونتشيتش يسجل 45 نقطة مع عودته إلى دالاس "سلة"

سجل لوكا دونتشيتش 31 من أصل 45 نقطة أحرزها طوال المباراة في الشوط الأول مع عودته إلى دالاس معقل فريقه السابق ليقود لوس انجليس ليكرز للفوز على دالاس مافريكس 112-97 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل ليبرون جيمس 27 نقطة وأضاف روي هاتشيمورا 15 نقطة ليشدد ليكرز قبضته على المركز الثالث في القسم الغربي.

وسجل ناجي مارشال 23 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه في مافريكس بينما سجل أنتوني ديفيز، الذي كان يخوض أول مباراة له مع دالاس ضد فريقه السابق، 13 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة.

وأنهى دنفر ناجتس مسلسلا من أربع هزائم متتالية بالفوز على سكرامنتو كينجز 124-116.

وخاض دنفر أول مباراة له تحت قيادة المدرب المؤقت ديفيد أدلمان بعد إقالة مايكل مالون.

وسجل جالين وليامز 33 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 125-112 على فينكس صنز الذي خسر للمباراة الثامنة تواليا.

وأحرز جيمس هاردن 35 نقطة وأضاف إيفيتسا زوباتس 20 نقطة محققا أول ثلاثة أرقام مزدوجة في مسيرته ليقودا لوس انجليس كليبرز للفوز 134-117 على هيوستن روكتس.

واستحوذ زوباتس كذلك على 11 كرة مرتدة وقدم عشر تمريرات حاسمة في أعلى معدل له خلال مسيرته.

وحقق جوناثان موجبو أول ثلاثة أرقام مزدوجة في مسيرته ليقود تورونتو رابتورز للفوز 126-96 على تشارلوت هورنتس.

وأنهى موجبو المباراة بتسجيل 17 نقطة والاستحواذ على عشر كرات مرتدة وتقديم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.