دونتشيتش يقود ليكرز للفوز على بليكانز في دوري السلة الأمريكي

سجل لوكا دونتشيتش 35 نقطة وأضاف أوستن ريفز 30 أخرى ليساعدا لوس انجلس ليكرز في تعزيز فرصه في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في القسم الغربي بفوزه 124-108 على ضيفه نيو أورليانز بليكانز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز ليبرون جيمس 27 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه بينما استحوذ جاكسون هايز على 12 كرة مرتدة وسجل ست نقاط ليحقق ليكرز الفوز قبل خوض مباراتين متتاليتين أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر صاحب المركز الأول يومي الأحد والثلاثاء.

ونجح ريفز في التسجيل في ست من أصل تسع محاولات لإحراز رميات ثلاثية محققا رقما استثنائيا للفريق بتسجيله 15 رمية ثلاثية في مباريات متتالية.

سجل خوسيه ألفارادو 27 نقطة وأضاف كارلو ماتكوفيتش 15 نقطة لفريق بليكانز الذي ينهي الموسم من دون زيون وليامسون بسبب إصابة في الظهر وسي.جيه ماكولوم لإصابته في القدم.

وأحرز إيف ميسي 13 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح نيو أورليانز الذي حقق ثلاثة انتصارات فقط في آخر 11 مباراة ولم يحرز أي فوز في مباريات متتالية منذ أواخر فبراير شباط.

وفي مواجهة أخرى الليلة الماضية، سجل ستيفن كيري 36 نقطة وهو أكبر عدد من النقاط في المباراة وأضاف براندن بودزيمسكي وجيمي باتلر 45 نقطة أخرى ليقودوا جولدن ستيت وريورز للفوز على دنفر ناجتس 118-104 في سان فرانسيسكو.

وبذلك حقق وريورز فوزه الخامس على التوالي في منافسات القسم الغربي.

سجل كيري في سبع من أصل 15 محاولة لإحراز رمية ثلاثية، بينما أحرز بودزيمسكي أربعا من أصل ثماني محاولات. وحقق جولدن ستيت فوزه الأول على دنفر في ثلاث محاولات هذا الموسم.

أدت الهزيمة الثالثة على التوالي إلى تراجع دنفر بأربع مباريات خلف هيوستن روكتس صاحب المركز الثاني قبل أربع مباريات فقط من نهاية الموسم.