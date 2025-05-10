دونوفان ميتشل يقود كافاليرز للفوز على بيسرز في المباراة الثالثة

سجل دونوفان ميتشل 43 نقطة ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 126-104 على إنديانا بيسرز في المباراة الثالثة من سلسلة قبل نهائي القسم الشرقي بدوري السلة الأمريكي للمحترفين في إنديانابوليس الليلة الماضية.

تفوق كافاليرز، المصنف الأول، على إنديانا 34-13 في الربع الثاني ليقلص الفارق إلى 2-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وتُقام المباراة الرابعة غدا الأحد في إنديانابوليس.

واستحوذ ميتشل، الذي شارك في مباراة كل النجوم ست مرات، على تسع كرات مرتدة وسجل خمس رميات ثلاثية من أصل 13 محاولة.

أحرز ماكس ستروس لاعب كليفلاند 20 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة بينما سجل جاريت ألين 19 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

وأضاف إيفان موبلي، الحائز على لقب أفضل مدافع هذا العام، 18 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة بعد غيابه عن مباراة واحدة بسبب التواء في الكاحل الأيسر.

أحرز داريوس غارلاند عشر نقاط فقط في ظل معاناته بسبب ارتكاب أخطاء. وكانت هذه أول مباراة يخوضها منذ 23 أبريل نيسان بعد تعافيه من إصابة في إصبع قدمه.

سجل بنديكت ماثورين لاعب إنديانا 23 نقطة بعد مشاركته بديلا وأضاف باسكال سياكام 18 نقطة.

واكتفى النجم تايريس هاليبورتون بإحراز أربع نقاط فقط بعد نجاحه في اثنتين من أصل ثماني محاولات للتسجيل لصالح بيسرز المصنف الرابع.

وفي المباراة الأخرى الليلة الماضية، هيمن دنفر ناغتس على الوقت الإضافي ليفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 113-104 في المباراة الثالثة بالقسم الغربي.

وسجل جمال موراي 27 نقطة لصالح ناجتس. ولم يتمكن نيكولا يوكيتش من تسجيل أي رمية ثلاثية من محاولاته العشر لكنه أنهى المباراة بإحراز 20 نقطة والاستحواذ على 16 كرة مرتدة لناغتس الذي يتقدم بنتيجة 2-1 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

تقام المباراة الرابعة بعد ظهر الغد في دنفر.

سجل آرون غوردون 22 نقطة، بينها كرة التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بينما نجح مايكل بورتر جونيور في تسجيل 21 نقطة لناغتس.

وأحرز جالين وليامز 32 نقطة لأوكلاهوما سيتي الذي سجل رمية واحدة من أصل سبع محاولات في الوقت الإضافي وفقد الكرة مرتين.

وأضاف شيت هولمغرين 18 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة وأنهى شاي جيلغوس-ألكسندر المباراة بتسجيل 18 نقطة والاستحواذ على 13 كرة مرتدة وأحرز إزاياه هارتنشتاين 10 نقاط واستحوذ على 10 كرات مرتدة لفريق ثاندر.