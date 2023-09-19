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دون أهداف.. نيوكاسل يتعادل مع ميلان

منذ دقيقة واحدة
نيوكاسل

نيوكاسل

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استهل نيوكاسل يونايتد عودته إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غياب عقدين بالتعادل دون أهداف مع ميلان على ملعب سان سيرو اليوم الثلاثاء حيث أهدر الفريق الإيطالي العديد من الفرص في مستهل مباريات المجموعة السادسة.

وشكل رافائيل لياو جناح ميلان الخطورة على دفاع نيوكاسل طوال المباراة وكانت أفضل فرصه في الدقيقة 34 لكنه تعثر قبل التسديد بالكعب بعدما تجاوز اثنين من المدافعين.

وأهدر فرصة أخرى في الشوط الثاني من ضربة رأس مرت فوق العارضة بعد تمريرة عرضية متقنة من أليساندرو فلورينتسي.

واعتمد الفريق الزائر على الهجمات المرتدة وسدد نيوكاسل مرة واحدة فقط بين القائمين والعارضة.

وربما يضر التعادل بفرص الفريقين في التأهل عن مجموعة تضم أيضا باريس سان جيرمان بطل فرنسا وبروسيا دورتموند المتوج بدوري الأبطال عام 1997.

    المصدر :
  • رويترز

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