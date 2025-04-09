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دوي يتألق مجدداً في فوز سان جيرمان على فيلا بدوري الأبطال

منذ 30 دقيقة
لاعبو باريس سان جيرمان

لاعبو باريس سان جيرمان

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قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على ضيفه أستون فيلا اليوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليسهل مهمته في حسم بطاقة التأهل لقبل النهائي عبر مباراة الإياب.

وفاجأ مورجان روجرز جماهير صاحب الأرض عندما افتتح التسجيل لأستون فيلا، الذي يدربه أوناي إيمري، في الشوط الأول.

لكن سان جيرمان، المتوج حديثا بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي، قلب الموازين لصالحه بثلاثة أهداف سجلها ديزريه دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا ونونو منديز ليحقق فوزا مستحقا.

وتفوق سان جيرمان بشكل واضح من حيث الاستحواذ وفرض أسلوبه بمزيج من الاستحواذ الهادئ والدقة الفنية والضغط العالي.

ويحتاج فيلا، الذي تلقى الهزيمة بعد سبعة انتصارات متتالية في كل المسابقات، إلى تقديم أداء أفضل في مباراة الإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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