ديباي لديه فرصة ليصبح هداف هولندا التاريخي

أصبح المهاجم ممفيس ديباس جاهزا للمشاركة مع هولندا عندما تستضيف بولندا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم غدا الخميس، مما يمنحه الفرصة ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

وعادل ديباي (31 عاما) الرقم القياسي الذي يحمله روبن فان بيرسي برصيد 50 هدفا في آخر مباراة لهولندا في يونيو حزيران الماضي، عندما فازت 8-صفر على مالطا في ثاني مباريات المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم.

وكانت هناك بعض الشكوك حول لياقة ديباي وجاهزيته للمشاركة في مباراة الخميس في روتردام، إذ عاد مؤخرا للمشاركة مع كورينثيانز في البرازيل، لكن رونالد كومان مدرب هولندا قال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن المهاجم جاهز ومرشح للمشاركة في التشكيلة الأساسية.

وسجل ديباي، الذي يملك 102 من المباريات الدولية، هدفه الأول مع هولندا في كأس العالم 2014 في البرازيل في شباك أستراليا، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفا لبلاده في البطولة بعمر 20 عاما.

وفي سعيها للتأهل إلى كأس العالم العام المقبل في أمريكا الشمالية، فازت هولندا في أول مباراتين في التصفيات، وترى أن مواجهة بولندا محورية لتعزيز فرصها في الفوز بصدارة المجموعة والتأهل المباشر إلى البطولة.