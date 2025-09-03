الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ديباي لديه فرصة ليصبح هداف هولندا التاريخي

منذ 38 دقيقة
ممفيس ديباس

ممفيس ديباس

A A A
طباعة المقال

أصبح المهاجم ممفيس ديباس جاهزا للمشاركة مع هولندا عندما تستضيف بولندا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم غدا الخميس، مما يمنحه الفرصة ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

وعادل ديباي (31 عاما) الرقم القياسي الذي يحمله روبن فان بيرسي برصيد 50 هدفا في آخر مباراة لهولندا في يونيو حزيران الماضي، عندما فازت 8-صفر على مالطا في ثاني مباريات المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم.

وكانت هناك بعض الشكوك حول لياقة ديباي وجاهزيته للمشاركة في مباراة الخميس في روتردام، إذ عاد مؤخرا للمشاركة مع كورينثيانز في البرازيل، لكن رونالد كومان مدرب هولندا قال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن المهاجم جاهز ومرشح للمشاركة في التشكيلة الأساسية.

وسجل ديباي، الذي يملك 102 من المباريات الدولية، هدفه الأول مع هولندا في كأس العالم 2014 في البرازيل في شباك أستراليا، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفا لبلاده في البطولة بعمر 20 عاما.

وفي سعيها للتأهل إلى كأس العالم العام المقبل في أمريكا الشمالية، فازت هولندا في أول مباراتين في التصفيات، وترى أن مواجهة بولندا محورية لتعزيز فرصها في الفوز بصدارة المجموعة والتأهل المباشر إلى البطولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

محمد صلاح
صلاح ينتقد "قلة احترام" الجماهير لثنائي هجوم ليفربول السابق نونيز ودياز
ميلوس كيركيز (باللون الأحمر) لاعب ليفربول مع إيناكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو. رويترز
محكمة إسبانية تصدر حكما بالسجن لمدة عام على رجل بتهمة الإساءة العنصرية لوليامز لاعب أتليتيك بيلباو
جمال موسيالا
موسيالا يستهدف العودة للمباريات الرسمية مع بايرن في 2025 بعد الإصابة

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
مقاعد الطلاب في المدارس
الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟