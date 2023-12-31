ديترويت يوقف سلسلة هزائمه في دوري السلة الأمريكي

أحرز كيد كانينجهام 30 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه ليقود فريقه ديترويت بيستونز للفوز 129-127 على ضيفه تورونتو رابتورز ووقف سلسلة هزائمه الطويلة التي استمرت في 28 مباراة متتالية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأسهم بويان بوجدانوفيتش في فوز بيستونز بإضافة 19 نقطة لرصيد الفريق بينما أحرز زميله جالين دوران 18 نقطة وسيطر على 17 كرة مرتدة لينجو الفريق من صيام طويل عن الفوز في شهرين متتاليين.

وكان باسكال سياكام أفضل مسجلي تورونتو برصيد 35 نقطة بينما أضاف زميله دينيس شرودر 30 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه.

وبفضل 31 نقطة من لاعبه البديل أنطوني إدواردز و21 نقطة من نيكل ألكسندر ووكر فاز مينيسوتا تيمبروولفز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 108-106.

وشارك إدواردز لمدة 38 دقيقة.

وسجل أنطوني ديفيز أعلى عدد من النقاط لليكرز وهو 33 نقطة إلى جانب السيطرة على 17 كرة مرتدة وتقديم ثماني كرات حاسمة لزملائه.

وأضاف ليبرون جيمس 26 نقطة لرصيد ليكرز بينما أكمل عامه 39.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز يوتا جاز على أرضه على ميامي هيت 117-109 وفاز دالاس مافريكس خارج ملعبه على جولدن ستيت وريورز 130-122.

وفاز شيكاجو بولز على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 105-92.